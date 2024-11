Elezioni Usa 2024 chiusi seggi in Indiana e Kentucky

Leggi tutto su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Chiudono i priminelleamericane. Gli Usa vanno al voto per eleggere il nuovo presidente: la sfida tra Donald Trump e Kamala Harris formalmente si chiude in, dove inon ammettono più elettori. Stessa situazione in, ad eccezione di una manciata di contee ancora ‘aperte’. A seguire tocca alla Georgia, uno degli swing states sotto i riflettori perché determinanti nella definizione dei risultati. Trump, come ampiamente previsto, saldamente in testa ine in, secondo i primi risultati diffusi sulla base del 2% dei voti scrutinati. Inl’ex presidente avrebbe il 66,1% dei voti contro il 32,8% di Kamala Harris, inil 71,5% contro il 27% della candidata dem. Le operazioni di spoglio, come hanno detto e ripetuto le autorità dei vari stati, dovrebbero procedere in maniera più spedita rispetto alle2020.