Ilrestodelcarlino.it - Silvia Luna corre veloce. L’ex postina delle fatine Winx maratoneta sui cento chilometri

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

All’orizzonte l’attendono 100 km dare d’azzurro vestita, a dicembre, ai mondiali in India.sta preparando l’appuntamento iridato a suon di vittorie. E che successi. Dominando. Come di recente nella maratona di Parma: quasi 9’ rifilati alla seconda. "In una gara che con il mio allenatore avevamo programmato come test nella preparazione per i prossimi mondiali di 100 km – confida, classe 1978, di Sirolo, tesserata con la Grottini Team Recanati -. Vincere una maratona è sempre una valanga di emozioni. Dedico questa vittoria a chi mi sta sinceramente accanto, alle persone che credono in me e forse più di me". Ma nelle sue corse, nei suoi successi, c’è una persona che anche se non le sta più vicino fisicamente è sempre con lei. A spingerla are più forte. "Quando vinco guardo in alto e penso sempre a zia Maria.