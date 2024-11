Lanazione.it - Serie D, la Volley Arno domina il derby contro Valdarninsieme

Arezzo, 5 novembre 2024 – E’ laad aggiudicarsi il primodella stagione battendo in casa per 3-0 il. Un risultato che proietta Montevarchi nei piani alti della classifica, a quota 9 punti, subito dietro al trio di testa DGA impianti, GS Pallavolo Borgo e Chianti. Sicuramente l’andamento positivo di queste prime partite rappresenta un’ iniezione di fiducia per l’ambiente rossoblu considerando la giovane età della squadra e il rinnovamento operato in questo anno. Al Palamatteotti infatti si è visto soprattutto lache ha ben amministrato il gioco per tutta la gara, a parte alcune sbavature iniziali, con troppi errori a servizio, che hanno finito per condizionare il primo parziale chiuso 25-23. Poi la partita ha preso una piega tutta a favore di Montevarchi che si è fatto sentire a muro e prestando maggiore attenzione in ogni reparto, lasciando così poco spazio di manovra alla figlinesi battute 25-12 nel secondo set e 25-17 nel terzo.