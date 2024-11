Oasport.it - ‘Saranno Campioni’: Filippo Bertoni, la nuova speranza del mezzofondo nel nuoto

Leggi tutto su Oasport.it

ha una missione. Il mezzofondista viterbese, allenato fino allo scorso anno da Christian Minotti e passato da questa stagione, dopo l’addio al bordo vasca (si spera momentaneo) dello “Scuro”, a Gianluca Belfiore, tecnico che allenerà il prossimo anno anche Simona Quadarella, vuole, assieme ai suoi compagni di avventure a livello giovanile, riportare ai massimi livelli la staffetta 4×200 stile libero che, ai tempi di Rosolino e Brembilla, riuscì anche a salire sul podio olimpico.è da tanto tempo una grande promessa delazzurro, è salito su tutti i podi più importanti a livello internazionale, magari non ha il talento del suo compagno e rivale Alessandro Ragaini, già protagonista ai Giochi di Parigi, ma è un grande lavoratore, ha carattere, che a volte lo fa essere fin troppo generoso in acqua, ed è abituato a salire un gradino per volta, per cui non c’è da preoccuparsi se il suo ingresso nel mondo dei “grandi” avverrà in modo più graduale rispetto ad altri compagni ed avversari.