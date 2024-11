Pagelle Lille-Juventus 1-1 | voti e tabellino Champions League 2024 25

Leggi tutto su Sportface.it

Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valido per la quarta giornata della fase campionato della/25. Buona prova corale dei bianconeri, bravi a rimontare dopo l’iniziale svantaggio contro una squadra in fiducia e reduce dai successi contro Real e Atletico. A inizio gara si fa vedere Vlahovic con un diagonale da posizione defilata che finisce largo di poco. Sempre nel primo tempo vengono annullate giustamente due reti fotocopia a Koopmeiners, la prima per fuorigioco del centravanti serbo e la seconda per quello di Yildiz. Nel mezzo iltrova il gol del vantaggio: grande azione personale di Zhegrova, che imbuca per David; Kalulu sbaglia l’intervento e il centravanti canadese è bravo e freddo a bucare Di Gregorio per la rete dell’1-0.