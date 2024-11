Thesocialpost.it - Giorgia Meloni influenzata, l’incontro con i sindacati slitta al 12 novembre

La presidente del Consiglioha dovuto rinviarecon i, previsto per oggi a Palazzo Chigi, a causa di un’influenza. Fonti di Palazzo Chigi hanno riferito che, impossibilitata a partecipare per il malessere, ha contattato personalmente i leader sindacali, concordando di posticipare la riunione al 12, con orario fissato alle 8.30.Leggi anche: Campania, approvata la deroga per il terzo mandato a De Luca. Il Pd: “Non sarà ricandidato” Questo incontro era molto atteso, considerando le attuali tensioni sindacali su temi economici e lavorativi. Tuttavia,ha ribadito l’intenzione di affrontare inella prima data disponibile per proseguire il dialogo. Anche l’agenda della presidente del Consiglio è particolarmente densa questa settimana, dato l’imminente impegno al Vertice della Comunità Politica Europea e il Consiglio europeo informale a Budapest.