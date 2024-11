Bergamonews.it - “Giallo” Retegui: via la maglia dopo il gol al Napoli, ma non figura tra gli ammoniti

Il gol dello 0-3 che ha messo la parola fine su una partita che l’Atalanta ha stra dominato è stato un’esplosione di gioia talmente incontenibile che Mateo, per festeggiare, si è tolto lae ha mostrato i muscoli: gli stessi che la squadra di Gasperini ha messo ben in evidenza al cospetto della capolista della Serie A, che prima di domenica aveva subito solo cinque reti in dieci giornate. Un gesto che, da regolamento, ha come diretta conseguenza un cartellino: l’arbitro Daniele Doveri l’ha estratto dal taschino, ma in una fase molto concitata del match e per ammonire innanzitutto David Neres, colpevole di averlo inseguito con fare minaccioso lamentando un presunto fallo subito in precedenza da Hien. Ma non solo: in occasione del terzo gol atalantino, a bordo campo si è accesa una piccola scaramuccia tra Djimsiti e Mazzocchi, che ha un po’ scaldato il finale.