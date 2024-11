Formiche.net - Di tassi si muore. Il boomerang russo che fa male alla Difesa

L’impressione è quella di trovarsi dinnanzi al classico. L’inflazione sale a dismisura, per colpa della forsennata produzione di armamenti per portare avanti la guerra in Ucraina, la banca centrale interviene per alzare ie portarli a livelli mai visti prima e il costo del denaro arriva a costare troppo per le imprese. Le quali, finiscono in grandi difficoltà. Succede in Russia, dove da due anni va in scena lo strano paradosso, raccontato a più riprese da Formiche.net, di un’economia solo apparentemente immune alle sanzioni, perché dopata dsola industria bellica a fronte di un’inflazione fuori controllo. Risultato, idi interesse alle stelle (21%) stanno mettendo le aziende del settore dellain difficoltà, facendo materializzare un incubo finora solo sfiorato.