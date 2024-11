Ilfattoquotidiano.it - Caro presidente Mattarella, tra i Cavalieri del Lavoro mi aspettavo qualcuno degli ultimi e non i soliti figli di

di Fiore Isabella Signor, mi sono premurato, prima di afferrare la tastiera, di rileggere, per esserne confortato, che “.scrivere aldella Repubblica è un modo per far sentire la propria voce e per esprimere le proprie preoccupazioni, opinioni e suggerimenti riguardo a questioni di interesse pubblico”. E, penso, che anche scegliere di insignireanziché un altro del titolo di “Cavaliere del” non sia una questione privata ma di marcato interesse pubblico. Lo è a maggior ragione la nomina a cavaliera deldellaa, signora Marina Berlusconi, del già nominato, e post mortem da più parti santificato, cavaliere di Arcore. Mi sarei aspettato,, che tra i tanti insigniti ci fosse qualche lavoratore, magari straniero e anche nero, che ogni mattina si alza alle cinque per raggiungere il cantiere da dove, la sera, non è sicuro di uscire vivo.