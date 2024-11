Biccy.it - Tommaso lascia il Grande Fratello e arriva al Gran Hermano: l’annuncio dalla Spagna

Leggi tutto su Biccy.it

Il gemellaggio fracontinua e questa volta a volare insaràFranchi, il gieffino di cui Maica Benedicto si è invaghita quando era in Italia. Anche lui, infatti, proprio come lei, potrebbe restare nell’altro reality esclusivamente 48 ore. In un primo momento ancheFranchi sembrava piuttosto preso di Maica Benedicto, ma in realtà poco dopo si è scoperto che era tutta una farsa e che la spagnola neanche gli piaceva particolarmente. Lei ovviamente questo non lo sa e nell’ultimo collegamento fra i due, avvenuto un paio di sere fa, lui le ha detto che ama i suoi occhi perché riesce a vedere la sua anima. “Tra noi c’era attrazione è verissimo, eravamo molto complici. Anche se in soli due giorni c’è stato qualcosa di bello. Quando uscirò di qui vorrei rincontrarla, o vado io a Madrid oppure viene lei da me in Toscana“.