Terrifier 3 | Dopo l’anteprima cambia il rating sarà VM18

Il film horror3 è approdato nelle nostre sale con unVM14 per una speciale anteprima ad Halloween, ma a quanto pare il suo debutto ufficiale avverrà con undiverso. Nonostante l’ottimo esordio da circa 1,52 milioni di euro guadagnati nel solo giorno del(qui i dati del Box Office Italia nel weekend), la Direzione Generale per il Cinema, considerando la violenza presente profusa al suo interno, ha scelto dire ilda VM14 a; talemento potrebbe abbassare – e di molto – le stime di incasso in vista del suo esordio ufficiale dal 7 novembre. D’altro canto,3 è stato considerato dallo stesso regista “Damien Leone” il più violento della trilogia, e quindi passibile di uncosì alto. A tal proposito, la MPAA negli USA era andata diretta sul Rated-R (il più restrittivo dei) sin dal primo momento.3 Note di Produzione3 è stato scritto e diretto da Damien Leone, e prodotto da Phil Falcone, Steven Della Salla, Jason Leavy e Michael Leavy.