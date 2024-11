Dilei.it - Rachida, chi è la figlia famosa di Quincy Jones

Leggi tutto su Dilei.it

non c’è più. Il noto produttore musicale si è spento a 91 anni dopo una lunghissima carriera in cui ha collaborato con artisti leggendari come Michael Jackson, Frank Sinatra e Ray Charles, contribuendo a trasformare la musica pop, jazz e soul. Ha vinto Grammy Awards – e molti altri premi – e si è distinto come compositore, direttore d’orchestra e arrangiatore, oltre che produttore cinematografico e televisivo. La sua influenza ha segnato profondamente la storia della musica, e il suo contributo artistico continuerà a essere celebrato in tutto il mondo. Sua la produzione di We are the world, il brano benefico scritto da Michael Jackson e Lionel Ritchie nell’ambito del progetto USA for Africa. Rashida Leahè ladie dell’attrice Peggy Lipton.