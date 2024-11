Ilgiorno.it - Pavia, incidente sul lavoro alla raffineria Eni: operaio 38enne cade in un serbatoio vuoto

Sannazzaro de' Burgondi (), 4 novembre 2024 - È caduto da un'altezza di circa 4 metri, all'interno di un grande, mentre stava facendo manutenzione. L'di nazionalità bulgara, dipendente di una ditta esterna, è stato soccorso nella serata di ieri, domenica 3 novembre, poco prima delle 22,Eni di Sannazzaro de' Burgondi. L’uomo è stato trasportato con l'ambulanza in codice giallo al Policlinico San Matteo di, non in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari e ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Voghera, e gli ispettori di Atscompetenti per gli infortuni su. La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di accertamento, come le cause.