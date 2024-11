‘Mani Nude’ il nuovo film con Alessandro Gassmann | Il cinema ha bisogno di attenzione

Leggi tutto su Funweek.it

IlMani Nude, diretto da Mauro Mancini e con protagonista, ha catturato l’del pubblico durante la Festa deldi Roma. Ispirato all’omonimo romanzo di Paola Barbato, ilpresenta una trama intensa e profonda che racconta le vicende del sedicenne Davide Bergamaschi. Davide Bergamaschi ha sedici anni. Il suo corpo è quello di un adulto, ma il suo sguardo è ancora quello di un bambino. A una festa in cui centinaia di persone ballano e bevono, incontra un uomo anziano, disincantato, stanco e pericoloso e le vite di entrambi cambiano. Il ragazzo viene rapito, scaraventato a forza nel mondo delle lotte clandestine, costretto a versare sangue per rimanere vivo, a crescere rapidamente per riuscire a sopportare tanta violenza. L’uomo, il suo rapitore, vede in lui il potenziale di un combattente diverso da tutti gli altri, come non se ne vede da tempo, e forse anche qualcos’altro, una sorta di erede a cui trasmettere la propria conoscenza, i propri valori e le proprie personalissime leggi morali.