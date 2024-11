Gaeta.it - Il sipario “Silenzio” di Lorenzo Puglisi in mostra al Teatro Duse di Bologna fino al 31 maggio

Ildisi prepara a ospitareal 31ild'autore "" realizzato dall'artista. Questo nuovo lavoro si unisce alla collezione di opere artistiche che abbelliscono il, continuando la tradizione di integrare arte contemporanea nell'ambiente teatrale. Oltre a, anche altri illustri artisti come Carla Accardi, Aldo Mondino e Fabrizio Plessi hanno dato il loro contributo in passato, rendendo ilun luogo di incontro tra cultura e creatività. La genesi del" Il, che misura dodici metri per sei, è stato sviluppato attraverso una sinergia con ilCartiere Carrara di Firenze, dove si è avviato un progetto simile con un totale di nove opere preesistenti.