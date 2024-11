.com - GialappaShow: nella terza puntata Caterina Balivo, Matilda De Angelis, Brunori Sas e Antonella Elia

il Mago Forest conduce insieme a: ospiti ancheDeAntoSi rinnova l’appuntamento con, il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, prodotto da Banijay Italia, in prima visione assoluta TV8, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW, lunedì 4 novembre, alle ore 21.30. In questac’èalla co-conduzione del programma al fianco del Mago Forest. Partenza lanciata conDeche duetta con Brenda Lodigiani al citofono, mentreSas si esibisce con i Neri per Caso e Whitemary sulle note di Quelli che benpensano di Frankie Hi-Nrg. Lo stessoè poi la spalla di Annalaisa, aka Brenda Lodigiani, in uno sketch che promette scintille.– logoEdoardo Ferrario veste i panni di Maicol Pirozzi, Toni Bonji è, invece, il medico dello sport, Ilary Blasi, alias Valentina Barbieri, è di nuovo in scena in una nuovadi “Quasi Unica – Ilary”.