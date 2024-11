Calciomercato.it - Roma, ko bruciante nel finale a Verona: Juric rischia grosso

Leggi tutto su Calciomercato.it

Laviene sconfitta aper 3-2, il ko arriva neldopo una gara piena di colpi di scena: l’ennesimo passo falso può costare caro aPartita folle al ‘Bentegodi’ di, con i gialloblù di Zanetti che trovano un importante successo per 3-2 sulla. Decide una rete di Harroui nel, buono il terzo vantaggio dei veneti. I capitolini masticano amaro e adesso la posizione di Ivantraballa pericolosamente., konelsempre più a rischio – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) L’inizio di gara dei capitolini è convincente, Zalewski va in gol dopo una grande giocata ma la rete viene annullata per fuorigioco. Poco dopo, però, proprio l’esternonista commette una sciocchezza colossale e con un passaggio in orizzontale fa involare Tengstedt tutto solo fino al capolinea.