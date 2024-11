Oasport.it - Quanti soldi si guadagnano alla Maratona di New York 2024? I montepremi e le cifre per i vincitori

Riccodi Newche si correrà domenica 3 novembre. I top runners si sfideranno per la vittoria lungo le strade della Grande Mela, si preannuncia grande spettacolo e una battaglia emozionante tra alcuni dei migliori atleti in circolazione a caccia della gloria che porta un successo nella metropoli statunitense. Legarantite sono davvero di lusso, con uncomplessivo di 534.000 dollari statunitensi da dividere equamente tra i due sessi. I due favoriti per l’assegno più soddisfacente sono l’etiope Tamirat Tola e la keniana Hellen Obiri, che proveranno a bissare il successo ottenuto dodici mesi fa nella 42 km più prestigiosa e importante al mondo.