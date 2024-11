Quotidiano.net - La competizione gastronomica si tiene nel secondo weekend della Fiera nazionale dedicata al protagonista della tavola

Sei piatti da far girare la testa, sei cuochi in rappresentanza di altrettante città del tartufo che cercheranno di conquistare la giuria (info: acqualagna.com Fb e IG @visitacqualagna). Ultimo giorno oggi ad Acqualagnaseconda edizione di ’Tartufo Award’, garadelle città del tartufo in collaborazione con Pasta Luciana Mosconi e AssociazioneCittà del Tartufo. Lapiù pregiata d’Italia, se non altro per la materia prima in questione (tartufo bianco pregiato) si svolge neldel tartufo bianco pregiato di Acqualagna. Samuele Ferri di Acqualagna gareggerà con ’Sull’onda del tartufo’, le tagliatelle con bianco pregiato di Acqualagna, mentre Amedeo Ricciardo di Alba prepara un piatto a sorpresa.