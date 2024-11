Lanazione.it - Gli ultimi appuntamenti. Lo zodiaco di Leo Ortolani. L’omaggio a Sergio Staino

Alle 10, in Piazza San Michele, “Amano Anima Visio: firmacopie di Justine Jones“. L’artista e illustratrice di Philadelphia, autrice di molte carte per Magic the Gathering, firmaa Yoshitaka Amano che ha visto coinvolti anche Peach Momoko, Paolo Barbieri, Carmine Di Giandomenico e Giuseppe Camuncoli, disponibile a Lucca in anteprima esclusiva. Alla stessa ora, nella Chiesa di San Giovanni, “Ultimate Universe – La nascita di un nuovo Universo Marvel“. Se ne parla con grandissimi talenti: C.B. Cebulski (Editor in Chief Marvel); Marco Checchetto (disegnatore di Ultimate Spider-Man); Peach Momoko (autrice unica di Ultimate X-Men); Stefano Caselli (disegnatore di Ultimate Black Panther). Alle 11.