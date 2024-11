Ilgiorno.it - Aumentano i taxi. Concesse otto licenze

Un servizio di mobilità più inclusivo e attento all’ambiente. Il Comune di Bergamo ha approvato la graduatoria finale del concorso straordinario per l’assegnazione a titolo oneroso dinuove, portando così a 49 il totale. Sette degli 8 vincitori, che prenderanno servizio nel mese di gennaio, utilizzerannocompletamente elettrici e per la prima volta a Bergamo quattro veicoli saranno attrezzati per il trasporto di persone con gravi disabilità motorie. I nuovi innesti, spiega l’assessore alle Politiche della Mobilità e Sviluppo della rete di trasporto pubblico locale, Marco Berlanda, sono "una parziale risposta alla forte domanda di trasportoche esiste in città, anche in relazione al forte sviluppo turistico di questi anni".