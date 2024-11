Sport.quotidiano.net - Volley serie B1 femminile e B maschile. Life365.eu ancora al Ginnasio. Sfida all’ostica Annia Padova

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

Terzo impegno consecutivo tra le mura amiche per la.eu, opposta alla BancaAduna(ore 17.30) nella 4ª giornata della B1. Beffata all’esordio da Vicenza, corsara 1-3, e rinviata causa allerta meteo la trasferta sul suolo veronese contro la Smapiù (recupero fissato il 5 novembre), Forlì si è presa la rivincita con il quotato Giorgione, orgogliosamente ribaltato 3-1. "Una vittoria importante, che ha ridato fiducia alla squadra e ai tifosi", ha dichiarato coach Biagio Marone. A patto di confermarsi oggi contro le patavine per proseguire la risalita. Rinnovatissima per effetto della migrazione da Altafratte di coach Vincenzo Rondinelli e quattro top player (l’opposta Chiara Wabersich, il libero Marta Masiero, la schiacciatrice Alessia Pasa e la centrale Francesca Volpin), la BancaAduna è squadra organizzata, gagliarda e in salute.