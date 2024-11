“Ti Regalo Roma”, il libro sulla Città Eterna conquista Malta con una nuova edizione internazionale

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

Lo scorso 5 ottobre, durante la “Notte Bianca” di La Valletta, la terzadi “Artistini a” ha ospitato la presentazione della traduzione in inglese del“Ti”, intitolata I Give You Rome. Scritto da Alessandro Alongi e Fabio Pompei, il volume è un tributo a, esplorata attraverso i suoi angoli nascosti, le tradizioni, l’arte, e perfino la gastronomia. L’evento, promosso dal Centro Europeo Studi Culturali e sostenuto dalla CIU Unionquadri, si è tenuto nella cornice dello storico ristorante “Sotto Pinsana”, luogo perfetto per sottolineare l’intenso legame culturale e storico che unisce. Per la prima volta, la presentazione delha varcato i confini della Società Dante Alighieri, offrendo ai maltesi e alla comunità italiana presente sull’isola un’occasione di riscoprireattraverso uno sguardo diverso e intimo.