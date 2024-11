Secoloditalia.it - Sanremo, al via il toto-nomi: da Elodie ad Annalisa chi sono big, co-conduttori e ospiti più quotati

Leggi tutto su Secoloditalia.it

Manca un mese all’annuncio dei Big in gara ae immancabilmente insieme al countdown parte il. Ieri Carlo Conti ha ufficializzato la data del 2 dicembre e confermato quella che è ormai una consuetudine: l’annuncio al Tg1. Ma non si è sentito di assicurare che i Big rimarranno 24, come previsto al momento dal regolamento del Festival, visto che negli ultimi anni quasi sempre si è assistito ad un aumento last minute degli artisti di fronte alla mole delle candidature., al via il: si scommette anche sulla quota “over” Intanto, da settimane si rincorrono voci più o meno attendibili tra ipotetici colpacci, prime volte e grandi ritorni, conin grado di catalizzare l’attenzione di tutti i pubblici del Festival.