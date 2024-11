Ilfattoquotidiano.it - Brasile, condannati gli assassini dell’attivista Marielle Franco, uccisa nel 2018. “Iniziato il percorso per la giustizia”

Ci sono voluti più di sei anni di attesa. Giovedì 31 ottobre, gli ex agenti della polizia militare Ronnie Lessa e Élcio Queiroz sono statirispettivamente a 78 anni e 59 anni di carcere per gli omicidibrasilianae del suo autista, Anderson Gomes, assassinati a colpi di arma da fuoco nella loro auto nel marzo dela Rio de Janeiro., consigliera comunale, era considerata un’icona nella difesa dei diritti e nella lotta contro gli abusi della polizia e la corruzione: il suo omicidio, uno dei più rilevanti degli ultimi anni della storia del Paese, aveva scioccato il, generando proteste e indignazione che avevano superato i confini nazionali. Dopo il suoo, centinaia di migliaia di persone erano scese in piazza in molte città brasiliane per chiedere un’indagine adeguata.