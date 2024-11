Dilei.it - Anticipazioni Verissimo, gli ospiti del 2 novembre: il ritorno di Arisa

(Dilei.it - sabato 2 novembre 2024) Il 2torna con il consueto appuntamento del sabato pomeriggio. Silvia Toffanin conduce una puntata intensa, con artisti e personaggi che racconteranno le proprie esperienze di vita e carriera, accompagnati da anteprime musicali, celebrazioni e racconti emozionanti. L’orario non cambia ed è sempre fissato per le 16,30 su Canale5., ledel 2La cantantesarà una delle protagoniste principali della puntata. Artista poliedrica e dalla voce inconfondibile, presenterà il suo nuovo brano, Canta ancora, un pezzo che ha già suscitato molto interesse perché è stato scelto come colonna sonora del toccante film Il ragazzo dai pantaloni rosa. Il brano si allinea perfettamente con le tematiche del film, incentrato su esperienze di crescita, accettazione e sensibilità.