Sgobba: "Obiettivo difendere la Coppa Italia"

L'avvio di stagione ha riconsegnato alla Fabo Herons Montecatini un Giorgioin grande spolvero: 13.3 punti e 5.4 rimbalzi di media in 21 minuti giocati a partita per il lungo di Massa e Cozzile, utilizzato sempre più da coach Federico Barsotti come grimaldello per scardinare i match in corso d'opera. Il diretto interessato ammette di sentirsi bene, però assicura: "Mi manca qualcosa per essere al top della condizione, posso migliorare ancora tanto". In quali aspetti, nello specifico? "Chiaro che se guardiamo le cifre in rapporto alla media dei minuti giocati uno dovrebbe ritenersi soddisfatto. Io però so cosa posso dare e sulle percentuali al tiro sono sicuro di poter fare di più, e anche nell'interpretazione di alcune situazioni difensive devo ancora crescere".