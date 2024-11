Ilfattoquotidiano.it - “Rispondi o si mette male”: Alessandra Amoroso torna all’attacco spalleggiata da Tananai. Don Joe accende la luce su “Hikikomori”. La selezione di “Musica di Fatto”

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilfattoquotidiano.it:dopo essersi divertita e averdivertire i fan con il sound di “Mezzo Rotto” assieme a Bigmama,con “Si”. Il brano è scritto e prodotto dae Simonetta, insieme a Alessandro Raina ed Enrico Wolfgang Cavion. Nelle parole del brano laracconta qualcosa che sta per succedere e che non vale la pena provare ad evitare: “Sto chiedendomi quanto vale ciò che non sto facendo, se non sarebbe meglio partire, non perdere tempo cercarti adesso a due ore da qui per rifare la scena di un film”. Per supportare l’uscita del nuovo singolo in Piazza Castello a Milano sono apparsi a sorpresa alcuni telefoni su cui c’era scritto “o si”. L'articolo “o si”:da. Don Joelasu “”.