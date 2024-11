Gears of War: E-Day, inizialmente The Coalition voleva creare Gears 6, Rod Fergusson svela tanti dettagli - Rod Fergusson ha rivelato alcune informazioni inedite su Gears 6, gioco accantonato da The Coalition in favore di Gears of War: E-Day, il prequel della serie sparatutto in terza persona in arrivo su Xbox Series XS e PC. Qualche mese dopo l’annuncio di E-Day, avvenuto durante l’Xbox Games Showcase 2024, il dirigente di The Coalition ha rivelato nel corso di una nuova intervista, avvenuta nello specifico durante il nuovo episodio del podcast di IGN USA, che all’interno del team di sviluppo americano avevano effettivamente intenzione di realizzare il sequel di Gears 5, precisando però che alla fine i piani sono cambiati. Secondo Rod Fergusson, il piano originale di The Coalition era di creare un nuovo capitolo della serie ambientato lontano dal pianeta Sera, consentendo in questo modo ai giocatori di poter scoprire un altro luogo appartenente al Sistema Solare. Game-experience.it - Gears of War: E-Day, inizialmente The Coalition voleva creare Gears 6, Rod Fergusson svela tanti dettagli Leggi tutto su Game-experience.it (Game-experience.it - venerdì 1 novembre 2024)- Rodha rivelato alcune informazioni inedite su6, gioco accantonato da Thein favore diof War: E-Day, il prequel della serie sparatutto in terza persona in arrivo su Xbox Series XS e PC. Qualche mese dopo l’annuncio di E-Day, avvenuto durante l’Xbox Games Showcase 2024, il dirigente di Theha rivelato nel corso di una nuova intervista, avvenuta nello specifico durante il nuovo episodio del podcast di IGN USA, che all’interno del team di sviluppo americano avevano effettivamente intenzione di realizzare il sequel di5, precisando però che alla fine i piani sono cambiati. Secondo Rod, il piano originale di Theera diun nuovo capitolo della serie ambientato lontano dal pianeta Sera, consentendo in questo modo ai giocatori di poter scoprire un altro luogo appartenente al Sistema Solare.

