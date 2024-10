Wall Street specula su Trump, sbalzi furiosi per il suo social media in attesa delle elezioni (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nonostante il crollo di questi ultimi due giorni, il titolo Trump media segna un balzo a tre cifre (+139%) nell'ultimo mese Ilgiornale.it - Wall Street specula su Trump, sbalzi furiosi per il suo social media in attesa delle elezioni Leggi tutto 📰 Ilgiornale.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nonostante il crollo di questi ultimi due giorni, il titolosegna un balzo a tre cifre (+139%) nell'ultimo mese

Wall Street specula su Trump, sbalzi furiosi per il suo social media in attesa delle elezioni

Montagne russe a Wall Street per Trump Media con la speculazione che impazza a pochi giorni dalle elezioni. Il social media del candidato presidente repubblicano, dopo il tonfo del 22%, segna oggi un ...

