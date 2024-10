TIGRI DA SOGGIORNO, Il Nuovo Singolo “Ci Penso” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il Nuovo Singolo delle TIGRI DA SOGGIORNO, dal titolo “Ci Penso”, sarà disponibile dal 8 novembre in radio e su tutte le piattaforme digitali. Questo brano è un’epifania di emozioni genuine, in cui introspezione e ribellione si intrecciano in un potente connubio di suoni e parole. Il Rilascio di “Ci Penso” Il Nuovo Singolo delle TIGRI DA SOGGIORNO, intitolato “Ci Penso”, sarà disponibile dal 8 novembre in radio e su tutte le piattaforme digitali. Questo brano rappresenta un’epifania di emozioni autentiche, dove introspezione e ribellione si fondono in un mix potente di suoni e parole. https://pirames.lnk.to/CiPenso Il Significato di “Ci Penso” delle TIGRI da SOGGIORNO “Ci Penso” esplora il peso dei pensieri, l’insonnia e il desiderio di liberarsi da tutto ciò che ci trattiene. Il pezzo esprime la voglia di libertà e la volontà di sbagliare senza provare rimpianti. Spettacolo.periodicodaily.com - TIGRI DA SOGGIORNO, Il Nuovo Singolo “Ci Penso” Leggi tutto 📰 Spettacolo.periodicodaily.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) IldelleDA, dal titolo “Ci”, sarà disponibile dal 8 novembre in radio e su tutte le piattaforme digitali. Questo brano è un’epifania di emozioni genuine, in cui introspezione e ribellione si intrecciano in un potente connubio di suoni e parole. Il Rilascio di “Ci” IldelleDA, intitolato “Ci”, sarà disponibile dal 8 novembre in radio e su tutte le piattaforme digitali. Questo brano rappresenta un’epifania di emozioni autentiche, dove introspezione e ribellione si fondono in un mix potente di suoni e parole. https://pirames.lnk.to/CiIl Significato di “Ci” delleda“Ci” esplora il peso dei pensieri, l’insonnia e il desiderio di liberarsi da tutto ciò che ci trattiene. Il pezzo esprime la voglia di libertà e la volontà di sbagliare senza provare rimpianti.

