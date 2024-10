Lanazione.it - Terranuova piange la morte di Roberto Grevi

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Arezzo, 31 ottobre 2024 – Nelle piccole comunità ci sono luoghi simbolo della socialità. Uno di questi è il negozio del barbiere. E aBracciolini, che ha fatto barba e capelli a intere generazioni di terranuovesi, era un'autentica istituzione. La sua, avvenuta nelle ultime ore, ha provocato un enorme cordoglio nella cittadina di Poggio Bracciolini. Il suo negozio di acconciature, nella centralissima via Roma, era diventato un punto di ritrovo. Non si andava dasolo per farsi i capelli, ma anche per parlare - soprattutto - di calcio, di politica, e per fare due chiacchiere del più e del meno.è stato anche uno storico dirigente dele la società biancorossa lo ha voluto ricordare con un post sui social, pubblicando anche una foto che lo ritrae insieme ai suoi "ragazzi".