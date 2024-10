Gaeta.it - Tensioni crescenti tra Iran e Israele: possibile risposta militare prima delle elezioni Usa

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le recenti dichiarazioni da parte di fonti governativeiane hanno acceso i riflettori su unaescalation del conflitto tra. Dopo gli attacchi aerei operati da Tel Aviv il 25 ottobre, l’ha promesso unache potrebbe presentarsi come “definitiva e dolorosa“. Gli analisti suggeriscono che il regno degli ayatollah potrebbe agirepresidenziali statunitensi dell’5 novembre, creando un clima di apprensione sia a livello regionale che internazionale. Le dichiarazioni dell’Un alto ufficialeiano, in un’intervista esclusiva con una rete di notizie, ha rimarcato che laalla “aggressione del regime sionista” sarà in grado di colpire nel segno.