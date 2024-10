Sequestri di prodotto ittico e attrezzature da pesca: l’operazione “Talassa” della Guardia costiera (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’importante operazione della Guardia costiera ha portato al sequestro di circa 1500 chili di prodotto ittico e 42 attrezzi da pesca, nell’ambito dell’operazione “Talassa”, coordinata dalla Direzione marittima della Calabria e della Basilicata Tirrenica. Questo intervento ha previsto controlli sia a terra che a mare, con l’obiettivo di garantire la sicurezza alimentare e rispettare le normative sulla pesca. Dettagli dell’operazione e controllo del territorio l’operazione “Talassa” si è concentrata su un’ampia area della costa, dove sono stati effettuati oltre 750 controlli su ristoranti, negozi al dettaglio e punti di sbarco. Le verifiche hanno portato all’elevazione di 50 sanzioni amministrative, per un totale di oltre 51.000 euro. In aggiunta, è stata registrata una denuncia penale e 43 provvedimenti di sequestro. Gaeta.it - Sequestri di prodotto ittico e attrezzature da pesca: l’operazione “Talassa” della Guardia costiera Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’importante operazioneha portato al sequestro di circa 1500 chili die 42 attrezzi da, nell’ambito del”, coordinata dalla Direzione marittimaCalabria eBasilicata Tirrenica. Questo intervento ha previsto controlli sia a terra che a mare, con l’obiettivo di garantire la sicurezza alimentare e rispettare le normative sulla. Dettagli dele controllo del territorio” si è concentrata su un’ampia areacosta, dove sono stati effettuati oltre 750 controlli su ristoranti, negozi al dettaglio e punti di sbarco. Le verifiche hanno portato all’elevazione di 50 sanzioni amministrative, per un totale di oltre 51.000 euro. In aggiunta, è stata registrata una denuncia penale e 43 provvedimenti di sequestro.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Sequestrati 1.500 chili di pesce eda pesca non conformi, sanzioni per 25mila euro [FOTO]; Pesce e frutti di mare serviti sulla falesia: scattano i sigilli per abusivismo; Ancona: sette quintali di vongole sotto sequestro, multe per oltre 21mila euro al pescatore abusivo; Trovato a pescare 7 quintali di vongole, maxi multa da 21mila euro; Blitz in alcuni porti in provincia di Agrigento: maxi sequestro di pesce, sigilli anche alle; GDF Ancona: sequestrati 7 quintali di vongole pescate illegalmente. Avvistato un natante sospetto a luci spente; Approfondisci 🔍

Guardia costiera sequestra 1500 chili di prodotto ittico

(ansa.it)

Circa 1500 chili di prodotto ittico e 42 attrezzi da pesca sono stati sequestrati dalla Guardia costiera nell'ambito dell'operazione "Talassa" disposta e coordinata dalla Direzione marittima della Cal ...

Controlli alla filiera ittica: cinquanta multe e quarantatré sequestri di pescato

(cn24tv.it)

In particolare, durante le verifiche in materia di pesca e di detenzione di specie in tempi vietati, al conducente di un autoveicolo p stata elevata una sanzione di duemila euro e gli sono stati ...

Operazione "Talassa" della Guardia Costiera: sequestrati oltre 1500 kg di prodotti ittici e attrezzatura vietata

(reggiotv.it)

La Guardia Costiera calabrese conferma il proprio impegno nella vigilanza sulla filiera della pesca tramite una complessa operazione regionale disposta e coordinata dalla Direzione Marittima Guardia C ...

Cinque quintali di prodotto ittico sequestrato e multe per 10mila euro: il bilancio di ottobre della Guardia Costiera

(leccesette.it)

Le maggiori violazioni riscontrate e sanzionate, riguardano la mancata tracciabilità e l’irregolare etichettatura ...