social e digitale si è strutturata quasi definitivamente in due grandi formazioni: la prima predilige sempre più un approccio social per la comunicazione; la seconda, invece, sembra snobbare la centralità del medium digitale. Unlimitednews.it - Politica e social, a ottobre in evidenza Piantedosi e Valditara Leggi tutto 📰 Unlimitednews.it ☑️Scopri di più su questa notizia su Unlimitednews.it: ROMA (ITALPRESS) – A due anni esatti dall’insediamento del Governo Meloni, la squadra dei ministri è rimasta sostanzialmente immutata, fatta eccezione per la sostituzione di Gennaro Sangiuliano con Alessandro Giuli. Una squadra che – secondo l’indagine di Arcadia – dal punto di vistae digitale si è strutturata quasi definitivamente in due grandi formazioni: la prima predilige sempre più un approccioper la comunicazione; la seconda, invece, sembra snobbare la centralità del medium digitale.

Politica e social, il podio dei ministri: chi coinvolge di più a ottobre

(iltempo.it)

Coinvolgimento, follower, post... Ecco l’analisi social dell'attività di ottobre 2024 dei ministri del governo di Giorgia Meloni a due anni esatti dall’insediamento. Una squadra rimasta ...

Politica e social, a ottobre in evidenza Piantedosi e Valditara

(msn.com)

ROMA (ITALPRESS) - A due anni esatti dall'insediamento del Governo Meloni, la squadra dei ministri è rimasta sostanzialmente immutata, fatta eccezione per ...

