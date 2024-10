Musica | Clementino annuncia il suo ritorno con il nuovo singolo Parlo di te feat Ste

Leggi tutto 📰 Ildenaro.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024)ritorna finalmente sulla scena venerdì 1 novembre con il‘E TE” (Epic Records Italy/Sony Music Italy), una collaborazione speciale con STE, giovane e talentuosa artista italo-nigeriana. Prendendo spunto da un classico napoletano degli anni ’50 come Luna Rossa,e Ste insieme al talento del producer napoletano LDO, portano alla luce una traccia in grado di fondere il sound urban e afrobeats con l’anima dellanapoletana. Chitarre acustiche, melodie dal sapore mediterraneo e ritmi contemporanei: è senza dimenticare gli elementi tradizionali dellanapoletana che il brano diventa un ponte tra passato e presente, in un abbracciole che celebra contaminazioni culturali e sonore.