Iltempo.it - Laurea honoris causa a Pupi Avati, 'emozione riceverla con 60 anni di ritardo'

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 30 ott.(Adnkronos) - L'Università degli Studi Roma Tre ha conferito oggi lain Italianistica a, per lo studio e la promozione dell'opera e della figura di Dante. "Devo ammettere che è una grandissimaarrivare con sessant'dia un riconoscimento di questo genere. Ho ritrovato esattamente quello che era il mio stato d'animo - ha confessato il maestro- quando incominciai il rapporto con l'Università a vent', attendendo di diventare dottore in scienze politiche, per una carriera diplomatica. Non è accaduto niente di quello che immaginavo accadesse ed accade oggi, con undi così tanti, che impreziosisce questa opportunità che mi viene data".