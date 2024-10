La nuova mascotte del Giubileo 2025 si chiama Luce: ecco il richiamo alla cultura pop dei manga per attirare i giovani all’Anno Santo (Di giovedì 31 ottobre 2024) Impermeabile giallo, stivali sporchi di fango, il bastone del pellegrino, capelli azzurri, occhi grandi da cui trasuda speranza. E un lungo crocifisso multicolore che sbuca dal cappuccio. Si chiama Luce ed è la nuova mascotte ufficiale del Giubileo 2025 della Chiesa cattolica. Una creazione che strizza l’occhio al mondo giapponese dei manga e degli anime e che dimostra, soprattutto, la volontà del Vaticano di rivolgersi direttamente ai giovani. Non è un caso, infatti, che la mascotte sia stata presentata anche al Lucca Comics, uno dei festival sui fumetti e sui videogiochi più importante d’Europa, che si tiene nella città toscana dal 30 al 3 novembre. Ed è chiaro quindi il messaggio che la piccola pellegrina in cappotto giallo vuole lanciare: Luce rappresenta il viaggio e la missione, i giovani e il loro cammino verso Dio. Ilfattoquotidiano.it - La nuova mascotte del Giubileo 2025 si chiama Luce: ecco il richiamo alla cultura pop dei manga per attirare i giovani all’Anno Santo Leggi tutto 📰 Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Impermeabile giallo, stivali sporchi di fango, il bastone del pellegrino, capelli azzurri, occhi grandi da cui trasuda speranza. E un lungo crocifisso multicolore che sbuca dal cappuccio. Sied è laufficiale deldella Chiesa cattolica. Una creazione che strizza l’occhio al mondo giapponese deie degli anime e che dimostra, soprattutto, la volontà del Vaticano di rivolgersi direttamente ai. Non è un caso, infatti, che lasia stata presentata anche al Lucca Comics, uno dei festival sui fumetti e sui videogiochi più importante d’Europa, che si tiene nella città toscana dal 30 al 3 novembre. Ed è chiaro quindi il messaggio che la piccola pellegrina in cappotto giallo vuole lanciare:rappresenta il viaggio e la missione, ie il loro cammino verso Dio.

