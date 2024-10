Bergamonews.it - Halloween a Selvino con Berto il Castoro: due giorni da paura

(Di giovedì 31 ottobre 2024)iltorna apercon un evento grandioso, regalando a selvinesi e villeggianti una due-di divertimento sull’amato Altopiano orobico, venerdì 1 e sabato 2 novembre. In collaborazione con laSport e con gli Amici di, ha progettato una “dueda brivido” per la gioia di innumerevoli bambini e famiglie: tre super eventi tra venerdi e sabato, capaci di generare spensieratezza e sconfinato divertimento. L’intero Altopiano-Aviatico sarà vestito a festa, tra colori, addobbi e luci: la perfetta cornice per un weekend “da”. Si parte venerdi pomeriggio con il maxi-evento “Il Paese delle Zucche”, nella meravigliosa conca del Monte Purito: dalle ore 14:00 alle ore 16:00 verranno intagliate e decorate le zucche, che saranno poi premiate alle 17:00 per il concorso “la zucca più stravagante e originale”.