Nerdpool.it - Annunciato al CinemaCon il sequel in live action di Dragon Trainer (in arrivo prima di quanto si pensi)

Il debutto dell’attesodiè previsto per la fine dell’estate, eppure ci sono già grandi notizie da condividere per i fan del franchise. Durante la presentazione della Universal al(via Deadline), il regista Dean DeBlois ha rivelato che lo studio ha già dato il via libera al, ma non è finita qui, perché ha anche rivelato una data di uscita. Come2 () arriverà nelle sale l’11 giugno 2027, quindi i fan non dovranno aspettare molto per tornare a vivere la grande avventura di Sdentato.Lo studio è evidentemente entusiasta di come si sta delineando il film e ha celebrato l’annuncio con l’esecuzione delle musiche della colonna sonora da parte di un’orchestra di 43 elementi diretta da Ricky Minor. Dalle prime reazioni della stampa al, è facile capire perché lo studio sia così fiducioso, visto che le prime reazioni sono incredibilmente positive nei confronti dell’originale animato.