Tvplay.it - Rottura del crociato, Roma con le mani tra i capelli: così cambia tutto

Unadelche puòre tutti i piani di mercato della, sopratin vista di un mercato estivo in cui serviranno delle cessioni importantiQualora lanon dovesse centrare la qualificazione in Champions League, Ghisolfi dovrà operare delle cessioni piuttosto pesanti, per finanziare gli acquisti di luglio e agosto. C’è un indiziato numero uno a partire e non si tratta del portiere Svilar.delcon letra i(TvPlay – ANSA) Il mercato delladovrà portare una nuova rivoluzione della rosa, sopratse il nuovo allenatore avrà idee calcistiche profondamente diverse da quelle di Claudio Ranieri. I giallorossi hanno bisogno di sfoltire in alcuni ruoli e di rinforzarne altri, sempre tenendo d’occhio il bilancio e pensando anche alle cessioni.