Mediaset valuta di sostituire Del Debbio dopo gli insulti a Bottura e Giannini

Leggi su Dailynews24.it

Per laè tempo di prendere decisioni drastiche. Durante la puntata di “Diritto e Rovescio” andata in onda la scorsa settimana, Paolo Delha inveito duramente contro Lucae Massimo. Nonostante siano trascorsi dei giorni dallo spiacevole episodio, le acque non sembrano essersi calmate. L’evento che ha innescato la bomba è .L'articolodiDelgli