Ilgiorno.it - Bertonico, ritrovata la donna di 70 anni scomparsa da casa: è in buone condizioni

Leggi su Ilgiorno.it

(Lodi), 3 aprile 2025 – Si allontana dae scompare per quasi 24 ore,sana e salva. Ben riuscita la battuta del territorio organizzata nel Lodigiano per ritrovare e salvare una signora di 70di. Laè uscita dida sola, per motivi sconosciuti, nel pomeriggio del 2 aprile 2025. I familiari, allarmati, hanno dato l’allarme e i carabinieri della compagnia di Codogno e i vigili del fuoco, da subito impegnati, non si sono risparmiati, di giorno e di notte, fino alla tarda mattinata del 3 aprile 2025, per aiutare la pensionata. Più trascorrevano le ore, però, più cresceva l’apprensione per le sorti della signora ma, per fortuna, la vicenda è andata a buon fine intorno alle 10.45. Sembra infatti che la 70enne abbia semplicemente vagato tra i campi e si sia infine fermata, sempre in campagna, a circa un chilometro da