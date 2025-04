Nordio sui femmicidi scatena la polemica | Inutile illudersi | certe etnie hanno sensibilità diversa con le donne

Leggi su Open.online

Non bastano le leggi che puniscono i femminicidi per fermare la violenza degli uomini contro le, spiega il ministro della Giustizia Carlo. Per di più se poi ci si illude che possa essere sufficiente «l’intervento penale». Innanzitutto per «reprimere questi fatti che ridicano probabilmente nell’assoluta mancanza di educazione civica». E poi davanti ai comportamenti ormai radicati che riguardano «giovani e adulti diche magari nonla nostraverso le».«Abbiamo fatto il possibile sia come attività preventiva per incentivare il codice rosso e accelerare i termini sia nell’aspetto repressivo – ha spiegato il ministro a margine di una iniziativa organizzata dalla Camera penale a Salerno – abbiamo addirittura introdotto il reato di femminicidio che ci è costata anche qualche critica.