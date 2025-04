Juventusnews24.com - Marchisio svela: «Sono contento di far parte della famiglia della Kings League. Allo Stadium un evento unico, vi racconto la prossima finale dell’Inalpi Arena»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24presenta ladiin programma a Torino: le dichiarazioni dell’ex JuventusAl Museo Egizio di Torino è andata in scena la conferenza stampa di presentazionediLottomatica Sport Italy, in programma giovedì 22 maggio all’Inalpidi Torino. Queste le parole dell’ex Juventus Claudio, Head of Competition.RUOLO – «Il mio compito è di fare da tramite tra la lega e i presidenti,di fardi questae di vivere lail 22 maggio qui a Torino all’Inalpi. Unimportante, di aspettiamo tanti ragazzi con i loro genitori, non vediamo l’ora di portarli lì. Ringrazio anche io le istituzioni»– «Mi aspetto che il 22 maggio si possa vivere una serata come quella del 12.