Sololaroma.it - Nuovo Stadio della Roma, comitati all’Anac: “Mancata trasparenza”

Leggi su Sololaroma.it

Mentre lacontinua la sua rincorsa per un posto in Champions e la società lavora per definire il futuropanchina, prosegue anche l’iter per la costruzione dela Pietralata. Tuttavia, non mancano le polemiche.IscrivonoSecondo quanto riportato da RadioSound, alcunidi quartiere si sarebbero rivolti all’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) per segnalare presunte mancanze die omissioni nel processo di concessione del pubblico interesse e nei successivi passaggi burocratici relativi al progetto. Una questione che potrebbe allungare i tempi, anche se dal Campidoglio e dal club giallorosso arrivano rassicurazioni.Il comunicato diCapitale e del clubNei giorni scorsi, lae il Comune hanno diffuso una nota ufficiale per fornire chiarimenti e aggiornamenti sullo stato dell’iter.