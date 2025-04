Quotidiano.net - Pedro Sanchez critica i dazi di Trump: "Un attacco unilaterale all'Europa"

L'amministrazione statunitense "ha deciso di tornare al protezionismo del XIX secolo che, a mio giudizio non è una maniera intelligente per far fronte alle sfide del XXI secolo in un mondo interconnesso". Così il premier spagnoloha commentato iannunciati dal presidente statunitense Donald, che ha definito "un" degli Stati Uniti all', con "un pacchetto disenza precedenti".ha chiesto adi ripensarci e di "sedersi al tavolo di negoziati con la Ue e con il resto del mondo". Il premier socialista ha inoltre annunciato l'attivazione immediata di un "piano di contingenza" con misure commerciali e finanziarie per la protezione dei settori più colpiti dall'aumento dei, nel corso di una riunione al Palazzo della Moncloa con i rappresentanti del tessuto produttivo spagnolo, alla quale partecipano la vicepremier con delega al Lavoro ed Economia sociale, quella con delega alla Transizione ecologica e Sfida demografica, i ministri di Economia, Commercio e Impresa, di Agricoltura Pesca e Alimentazione, di Sanità e quello per la Trasformazione digitale e Funzione pubblica.