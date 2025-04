Quotidiano.net - Fonti, 'ritorsioni Ue a dazi Usa non solo con altri dazi'

Le risposte che l'Ue valuta contro iannunciati dagli Usa non sonocontro-. Lo ha detto un alto funzionario europeo. "Abbiamo delle opzioni da mettere in atto, delle misure di ritorsione che non siano misure tariffarie", ha spiegato. Nessun commento all'ipotesi che vengano impostio misure sui servizi Usa. "Possodire che abbiamo molte possibili risposte e non toglieremo nulla dal tavolo oggi".