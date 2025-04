Sport.quotidiano.net - Kean, sogno Mondiale: "Per il calcio si fa tutto. Da piccolo scavalcavo per giocare all’Oratorio”

Firenze, 3 aprile 2025 - E' il personaggio del momento nelitaliano. Se la Fiorentina si aggrappa ai suoi gol per un finale di stagione da, anche la Nazionale ha bidi lui per rincorrere quelche manca (anche solo a livello di partecipazione) da troppo tempo. Moiseunce l'ha e lo ha raccontato nel corso di una lunga intervista concessa al canale ufficiale della nazionale azzurra. "Daandavo in oratorio, giocavamo fino a tardi sfidandoci in tornei cinque contro cinque. Il parroco a un certo punto doveva chiudere e ci faceva uscire, noi aspettavamo che se ne andasse e scavalcavamo per tornare a. Per ilsi fa di”. Ci sono ovviamente delle figure fondamentali nella vita di Moise. A cominciare da mamma Isabelle. “Mi ha fatto spesso anche da padre, non ha mai mollato ed è un grande esempio”.