Gossipnews.tv - Grande Fratello: Signorini Sconvolto per la Raccolta Fondi per Zeudi!

Leggi su Gossipnews.tv

UnaperDi Palma accende la polemica.interviene duramente e il pubblico si divide. Ecco che cosa è accaduto!Il confine tra affetto e fanatismo è stato ufficialmente superato? A scatenare l’ultima polemica è stata unalanciata dai fan diDi Palma, ex concorrente del. L’obiettivo? Raggiungere la cifra di 50mila euro per compensarla del montepremi mai vinto durante il reality. Un gesto che, se da alcuni è stato letto come dimostrazione d’amore e sostegno, da altri è stato percepito come un vero e proprio eccesso.A rimanere più sorpreso di tutti, però, è stato Alfonso. Il conduttore, durante un collegamento telefonico, ha scoperto dell’iniziativa in diretta e la sua reazione non si è fatta attendere. Con tono incredulo ha chiesto se fosse tutto vero, per poi esprimere chiaramente il suo disappunto.